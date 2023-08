Boek Pieter Omtzigt is na twee jaar plotseling weer een bestseller

Het boek Een nieuw sociaal contract van politicus Pieter Omtzigt uit 2021 was de afgelopen week het bestverkochte boek van Nederland.

Het manifest, waarin Omtzigt uitlegt hoe hij vindt dat Nederland eruit moet gaan zien, is opnieuw binnengekomen en staat nu op nummer 1 in de Bestseller 60, de lijst die CPNB, de belangenclub voor de boekenbranche, wekelijks publiceert.

"Dat is best uniek te noemen voor een boek dat bijna 2,5 jaar oud is", zegt CPNB-woordvoerder Job Jan Altena. "Vorige keer werd het ook goed verkocht, maar toen bleef het steken op plek nummer twee in de lijst."

Hoe vaak het boek de afgelopen week is verkocht, wordt niet bekend gemaakt, zegt Altena. Wel duidelijk is dat het nieuwe succes een direct gevolg is van Omtzigts aankondiging dat hij met een eigen partij - ook met de naam Nieuw Sociaal Contract - meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november.

Voedsel- en kledingbank

Eerder werd duidelijk dat Omtzigt bijna 150.000 euro heeft verdiend met de verkoop van het boek. Hij heeft dat bedrag opgegeven als neveninkomsten bij de Tweede Kamer, waarop hij maximaal werd gekort op de vergoeding die hij krijgt als Kamerlid. Wat hij netto overhield aan de verkoop heeft Omtzigt geschonken aan de Enschedese voedsel- en kledingbank, meldt RTV Oost.