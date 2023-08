Vanavond op tv: Kabinet puzzelt over begroting • Leger grijpt macht in Gabon • Wet draagmoederschap van de baan?

Kabinet puzzelt over begroting

Het demissionaire kabinet puzzelt vandaag over de begroting voor volgend jaar. Die puzzel is dit jaar ingewikkeld: de armoede groeit. Als het kabinet geen actie onderneemt, dan zitten volgend jaar bijna een miljoen mensen onder de armoedegrens. Het advies van de experts is een flinke verhoging van het minimumloon in combinatie met hogere toeslagen of uitkeringen. De kosten daarvan zijn zo'n 7 miljard euro. Waar moet dat geld vandaan komen? Fikse bezuinigingen, een groter begrotingstekort of toch hogere belastingen? We bespreken het met Arjan Noorlander in Den Haag en econoom Mathijs Bouman in de studio.