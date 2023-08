India zet 'apenimitators' en grote borden in tegen brutale apen bij G20-top

Bij de G20-top in India volgende week gaan de autoriteiten gebruikmaken van 'apenimitators'; een groep van dertig tot veertig mannen gaat apengeluiden nadoen om brutale resusapen uit de buurt te houden van wereldleiders.

Resusapen veroorzaken regelmatig overlast in New Delhi, waar de top wordt gehouden. Ze vernielen tuinen en daken en vallen mensen aan voor eten.

Resusapen hebben in New Delhi een beschermde status en voor veel hindoes zijn het heilige dieren. Toch is de afgelopen jaren op verschillende manieren geprobeerd om ze uit de stad te verdrijven. In 2015, tijdens een bezoek van de toenmalige Amerikaanse president Obama, werden mannen met bezemstelen en katapulten ingezet tegen de aapjes.