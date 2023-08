Raad van State wil alsnog weten wat milieueffect is van biomassacentrale Diemen

De provincie Noord-Holland moet alsnog onderzoeken wat de gevolgen voor het milieu zijn, als er bij Diemen een grote biomassacentrale wordt gebouwd. De provincie heeft in 2019 een bouwvergunning afgegeven, maar de Raad van State heeft die vergunning vernietigd, meldt AT5.

Energiebedrijf Vattenfall plant de biomassacentrale op de plaats van twee gascentrales en een hulpwarmtecentrale, pal achter winkelcentrum Maxis. De bedoeling is dat daar jaarlijks maximaal 212 kiloton aan houtpellets wordt verbrand. Daarmee zou het de grootste biomassacentrale van Nederland worden. De energie die zou vrijkomen moet worden gebruikt om huishoudens in de Amsterdam, Diemen en Almere van warmte te voorzien.

De plannen stuitten al jaren op kritiek. Omwonenden, maar ook de gemeente Diemen vreesden voor de gevolgen voor het milieu en de leefomgeving door een hogere uitstoot van schadelijke stoffen. Op de bouwlocatie werd meermaals actiegevoerd.

Er was ook een mars waarin kinderen fel protesteerden. "Er komt stikstof en fijnstof bij vrij en ik heb zelf als klein kind ook al last van mijn longen gehad. Ik sta hier sowieso tegen de biomassacentrale en voor schone lucht", aldus Cain Scorselo (12) toen bij NH Nieuws.

Zelfs klimaatactiviste Greta Thunberg mengde zich in 2021 in de discussie. "De investering maakt deel uit van de omschakeling van het bedrijf Vattenfall naar fossielvrij - maar dreigt in plaats daarvan te leiden tot een verhoogde uitstoot van kooldioxide", twitterde ze.

Houtpellets geen afval

Toch gaf de provincie een vergunning zonder dat onderzoek was gedaan naar de mogelijke effecten voor het milieu. Dat was niet nodig, redeneerde de provincie, omdat houtpellets geen afval zijn. Maar de RvS gaat dus niet mee in die redenering.

"In deze zaak heeft Vattenfall de provincie te weinig concrete informatie gegeven over de herkomst van de houtresten waarvan de pellets zijn gemaakt", aldus de RvS. "Zonder die informatie kon de provincie niet uitsluiten dat de houtresten, en daarmee de pellets, als afvalstof moesten worden aangemerkt."

Met andere woorden, de provincie moet alsnog nauwgezet gaan onderzoeken waar het hout, de houtresten en de houtpellets precies vandaan komen en wat de gevolgen van verbranding daarvan zijn. "Als de provincie de vergunning opnieuw wil verlenen, zal eerst een milieueffectrapport moeten worden opgesteld", schrijft de RvS.

Twee natuurvergunningen

De uitspraak van vanochtend betekent een succes voor Mobilisation for Environment (MOB) van stikstofactivist Johan Vollenbroek. Hij was het die de zaak bij de Raad van State heeft aangekaart.

De provincie heeft voor de biomassacentrale ook twee natuurvergunningen verleend aan Vattenfall. Tegen die vergunningen is MOB ook in hoger beroep gegaan, maar in die zaken doet de Raad van State later uitspraak.