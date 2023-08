Sportieve én financiële hoofdpijn als PSV wéér geen Champions League haalt

Bekijk hier wat Vermeulen vorige week in de uitzending van Studio Voetbal zei over de financiën van PSV:

Vooralsnog lijken de miljoenen over de toonbank te vliegen. In Eindhoven kijkt men reikhalzend uit naar de terugkeer van Hirving Lozano. De Mexicaan moet de nieuwe recordaankoop worden voor zo'n 13 à 14 miljoen euro.

Maar ook financieel zou het PSV zeer slecht uitkomen als het vanavond (21.00 uur) in de return om een plekje in de Champions League-groepsfase niet wint van de Schotten.

"Ze hebben 30 miljoen euro in kas. Dat is wel aardig", zegt Vermeulen. "Maar ze hebben ook een belastingschuld uit de coronatijd van 25 miljoen. Die moeten ze de komende vijf jaar afbetalen."

"De druk om Champions League-voetbal te halen, ligt er financieel echt op", zegt Arno Vermeulen in voetbalprogramma Studio Voetbal. De voetbalanalist van de NOS is in de financiën van de Eindhovenaren gedoken en ziet dat de club de laatste jaren meer geld uitgeeft dan er binnenkomt.

"Het kan zijn dat je géén Champions League haalt, dan heb je financieel echt wel een groot probleem. Dus ze moeten gewoon verkopen. Dat is toch link, want andere clubs weten dat je op een gegeven moment voor het blok staat en spelers moet laten gaan. Anders gaan ze echt financieel de bietenbrug op."

Nog deze transferperiode Sangaré verkopen - de Ivoriaan staat in de belangstelling van meerdere buitenlandse clubs - is volgens Vermeulen noodzakelijk. "Dan krijgen ze 37 miljoen euro binnen. Dan is het een beetje in evenwicht. Als ze Sangaré niet verkopen en geen Champions League halen, dan is het financieel best een beetje paniekerig."

Financieel ratingsysteem (FRS)

Ook op het financieel ratingsysteem (FRS) van de KNVB is te zien dat PSV er financieel niet sterk voor staat. De voetbalbond licht elk jaar alle clubs in het betaalde voetbal op financieel gebied door. Aan de hand van verschillende factoren wordt bekeken hoe de clubs het financieel voor elkaar hebben. Op basis daarvan wordt via een puntensysteem een ranglijst gemaakt.

Op die ranglijst bezet PSV de twintigste plek, ver achter koploper Go Ahead Eagles, die nooit meer uitgeeft dan er binnenkomt.