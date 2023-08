Raad van State noemt besluit kabinet gaswinning op 'waakvlamniveau' terecht

Het besluit van het kabinet om de gaswinning afgelopen jaar op het 'waakvlamniveau' van 2,8 miljard kuub te zetten, was terecht. Dat heeft de Raad van State (RvS) geoordeeld. Volgens de RvS heeft de staatssecretaris voldoende gemotiveerd "waarom dit winningsniveau nodig is om de leveringszekerheid te borgen." Met afgelopen jaar wordt het 'gasjaar' bedoeld, dat loopt van 1 oktober tot en met 30 september.

Een aantal bewoners van het aardbevingsgebied en de Groninger Bodem Beweging zijn het niet eens met het besluit van staatssecretaris Vijlbrief en waren daartegen in beroep gegaan. In Groningen zijn nog vijf locaties waar gas wordt geproduceerd, zij het dus op een laag pitje. Afgelopen jaar kwam er bijna 3 miljard kuub uit de grond. Ter vergelijking: in 2013 was dat zo'n 53 miljard kuub.

Ontmanteling

De Groningse gaskraan gaat op 1 oktober dit jaar dicht, maar de gasputten blijven open voor een periode van een jaar, tot 1 oktober 2024, voor het geval er een heel koude winter uitbreekt. Daarna worden de gasputten ontmanteld en komt er een definitief einde aan 60 jaar gaswinning in het gasveld in de provincie Groningen.

Staatssecretaris Vijlbrief wil in een wet laten vastleggen dat de gasputten op 1 oktober 2024 ontmanteld worden. Nu kan dat nog niet, zei hij eerder daarover, vanwege de "onzekere internationale situatie". In "zeer uitzonderlijke situaties" kan er in beperkte mate nog gas gepompt worden. "Het gaat dan om het tijdelijk opstarten tot waakvlamniveau als een zeer strenge kou voorspeld is." Het moet dan wel om een noodsituatie gaan, benadrukte hij.

