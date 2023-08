Messenverbod op komst in heel Den Haag

Den Haag voert in de hele stad een messenverbod in. Het verbod volgt op een reeks van dodelijke incidenten. Zo werd in juni vlak bij het stadhuis een supermarktmedewerkster doodgestoken.

"Alles wat helpt in de strijd tegen alle ellende in de stad wil ik inzetten", zei burgemeester Van Zanen onlangs bij Omroep West.

Gisteravond bleek dat een overgrote meerderheid van de gemeenteraad hem steunt. Om het algehele messenverbod in te voeren, hoeft nu alleen nog maar de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast te worden.

Jongeren aanpakken

"Het messengebruik loopt in Den Haag de spuigaten uit", stelt gemeenteraadslid Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag). Hij is blij dat het wapenbezit nu wordt aangepakt. "Door dit verbod kunnen we het aantal messen op straat tegengaan en vooral jongeren aanpakken. Die komen kennelijk zover om een mes bij zich te dragen. Met dit verbod kan de politie beter handhaven."

Het aantal steek- en schietpartijen in de hofstad is de afgelopen maanden sterk toegenomen. Eergisteravond werd in de Orlandostraat een 24-jarige man doodgeschoten. Dezelfde avond raakte een vrouw gewond bij een steekpartij aan de Singel. Vrijdagavond werd iemand neergestoken op de Brasserkade.

Op 20 juni werd de medewerkster van een supermarkt aan de Turfmarkt doodgestoken, naar later bleek door een man die meermalen was veroordeeld voor geweldsmisdrijven. Die steekpartij leidde zelfs tot commotie in de Tweede Kamer. Verschillende politieke partijen spraken hun zorg uit over het feit dat verdachte ondanks zijn verleden vrij kon rondlopen.

Op het terras eten

Als de APV is aangepast word het in heel Den Haag verboden om zonder duidelijk doel op straat of in publiek toegankelijke gebouwen een mes bij je te hebben. Alleen als een mes zo is ingepakt dat het niet direct gebruikt kan worden, mag je ermee over straat. Wie op een terras zit te eten, mag dat ook gewoon met mes (en vork) doen.

In november 2020 bleek uit een rondgang door de NOS dat ruim 70 procent van de burgemeesters in Nederland een messenverbod wilde voor jongeren. Het geldt al in grote steden als Amsterdam en Rotterdam, maar is nog lang niet overal ingevoerd. Veel steden hebben wel specifieke wijken aangewezen, waar het verboden is om een mes mee te nemen.

In Zaandam bijvoorbeeld geldt zo'n verbod voor het centrum en een aantal wijken waar veel problemen zijn. De gemeente heeft in die wijken de politie ook de bevoegdheid gegeven om preventief te fouilleren. Met andere woorden: iedereen kan zomaar door de politie worden gecontroleerd op wapenbezit.

"Helaas vinden er nog steeds veel en vaak geweldsincidenten plaats met wapens", aldus locoburgemeester Harrie van der Laan. "Wij vinden dat we er alles aan moeten doen om zoveel mogelijk wapens van straat te halen."