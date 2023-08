Stationsplein Amsterdam urenlang dicht voor onderzoek verdachte tas

De eerste melding van het incident kwam rond 00.45 uur, toen volgens een woordvoerder van de politie een persoon is aangehouden die een verwarde indruk maakte. De man of vrouw droeg een tas bij zich, waar de inhoud niet van vertrouwd werd. Daarom riep de politie ook de brandweer, ambulance en uiteindelijk de EOD op om naar het Stationsplein te komen. Het plein werd daarbij hermetisch afgesloten.

Identiteit onbekend

Uiteindelijk was de EOD pas rond 02.45 uur aanwezig. Een uur later bleek dat er geen explosief in de tas zat. Wat het verdachte voorwerp met snoeren dan wel was, wil of kan de politie niet zeggen. Ook over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt.

"De EOD heeft vannacht onderzoek gedaan naar de inhoud van de tas. In de tas zat geen explosief", aldus de woordvoerder van de politie. "Het Stationsplein is inmiddels vrijgegeven en alle afzettingen (worden) ingepakt."