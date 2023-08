Leger Gabon claimt machtsovername, week na verkiezingen

In Gabon lijkt een staatsgreep van het leger aan de gang, vlak nadat president Ali Bongo gisteravond werd uitgeroepen tot de winnaar van de verkiezingen vorige week. Hij stevende af op zijn derde termijn als president en is aan de macht sinds 2009. Toen volgde hij zijn vader Omar Bongo op, die het land 41 jaar had geregeerd.

Een groep militairen zegt op televisiezender Gabon 24 dat ze de macht in het Centraal-Afrikaanse land hebben overgenomen. Ze noemen de uitslag van de verkiezingen niet betrouwbaar, en zeggen te spreken namens alle onderdelen van het leger en de politie.

"Namens de inwoners van Gabon, hebben we besloten om de vrede te bewaren door het huidige regime ten einde te brengen", zei een van de officieren in de televisietoespraak.

De belangrijkste tegenstander van Bongo, Albert Ondo Ossa, heeft hem herhaaldelijk beschuldigd van fraude bij de verkiezingen. De situatie in Gabon is onduidelijk; een verslaggever van persbureau Reuters meldt schoten te hebben gehoord in de hoofdstad Libreville.

Sinds het land in 1990 weer een meerpartijenstelsel kreeg zijn alle verkiezingen uitgelopen op geweld. Bij de vorige stemming in 2016 kwamen daarbij volgens officiële cijfers vier mensen om het leven, volgens de oppositie lag het dodental veel hoger. Veel mensen waren daarom voorafgaand aan de verkiezingen van vorige week uit voorzorg vertrokken uit Libreville of hadden zelfs het land verlaten.