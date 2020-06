Londense clubs Chelsea en Arsenal naar halve finales FA Cup

Chelsea maakt nog altijd kans om voor de negende keer de FA Cup te winnen. In de kwartfinales werd Leicester City met minimaal verschil verslagen: 0-1.

Leicester opende sterk en nam aanvallend het initiatief. Hele grote kansen leverde dat niet op, Youri Tielemans (afstandsschot) en Jonny Evans (kopbal) kwamen nog het dichtst bij een doelpunt.

De beste kans van de eerste helft was voor Chelsea. Na een fraaie aanval dook Christian Pulisic helemaal vrij op voor Leicester-doelman Kasper Schmeichel, die met een prachtige reflex een doelpunt van de Amerikaan voorkwam.

Barkley matchwinner

Na rust bepaalde Chelsea voor het grootste deel wat er gebeurde op het veld, maar desondanks kwam Leicester bijna op voorsprong. Ben Chilwell zag een voorzet pardoes op de lat belanden.

Ross Barkley, die net als Mateo Kovacic goed inviel na rust, zette Chelsea op het goede spoor. Na een puike voorzet van Willian schoot Barkley de 0-1 binnen. Het bleek later de winnende goal te zijn. Leicester drong in de slotfase wel aan, maar slaagde er niet in een bres te slaan in de defensie van Chelsea.