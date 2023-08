Wekdienst 30/8: Uitspraak Raad van State over gaswinning • PSV strijdt om Champions League

Goedemorgen! De Raad van State doet vandaag uitspraak over het besluit van de minister om de gaswinning in Groningen afgelopen jaar op waakvlamniveau te zetten terecht was. En de nieuwe Wetenschappelijke Klimaatraad laat van zich horen.

Eerst het weer: Vanochtend trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Later breekt ook de zon nog door, maar in de middag ontstaan weer nieuwe buien. Het wordt 17 tot 19 graden.