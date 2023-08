Wekdienst 30/8: Groningse gaskraan definitief dicht? • PSV strijdt om Champions League

Eerst het weer: Vanochtend trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Later breekt ook de zon nog door, maar in de middag ontstaan weer nieuwe buien. Het wordt 17 tot 19 graden.

Goedemorgen! De Raad van State doet vandaag uitspraak over eventuele gaswinning in Groningen na 1 oktober van dit jaar. En de nieuwe Wetenschappelijke Klimaatraad laat van zich horen.

Huisbazen in heel Nederland omzeilen het puntensysteem voor kamers om hogere huurprijzen te kunnen vragen, blijkt uit onderzoek van NOS op 3 . Dat doen ze door gebruik te maken van groepsconstructies om kamers aan studenten te verhuren. Vooral in Rotterdam en Amsterdam komt dit steeds vaker voor.

Ander nieuws uit de nacht:

Beloning van 100.000 euro voor gouden tip in zaak dode Nederlander op Curaçao: In 2018 verdween Mike Venema spoorloos van het eiland. Bijna een jaar later werd zijn lichaam door een krabduiker gevonden in zijn auto die op de bodem van Caribische Zee lag.

Australië stemt op 14 oktober over adviesraad oorspronkelijke bevolking: Het gaat om een adviesraad die de oorspronkelijke bewoners meer zeggenschap moet bieden over besluiten die hen direct aangaan.

Oostkust VS maakt zich op voor 'extreem gevaarlijke' orkaan Idalia: De autoriteiten van de staat Florida roepen inwoners van vooral laaggelegen gebieden om te vertrekken naar hoger gelegen gebied, om zo de harde wind en mogelijk verwoestende overstromingen te ontlopen.

En dan nog even dit:

In de Zuid-Pakistaanse stad Karachi ontstond er urenlang paniek toen bleek dat er een leeuwin was ontsnapt uit een privévoertuig. Het dier liep midden in het drukke verkeer van de stad. Uiteindelijk kon de leeuwin gevangen worden, op beelden is te zien dat het dier ogenschijnlijk rustig staat te wachten tot ze haar kooi weer in moet.