Nageeye loopt op 5 november voor derde jaar op rij marathon van New York

Abdi Nageeye loopt over twee maanden de marathon van New York. De 42.195 meter die de Nederlander afgelopen weekeinde op de WK in Boedapest rende, eindigden nog in een teleurstelling. De winnaar van olympisch zilver in 2021 in Japan moest opgeven met "ballonnenbenen".

Nageeye keert op 5 november voor het derde jaar op rij terug in New York. In 2022 finishte de 34-jarige in Somalië geboren Nederlander als derde in een tijd van 2.10.31. Zo snel liep een Nederlander de marathon nog nooit.

Toch was Nageeye niet eens helemaal tevreden na dat Nederlands record. "Eerste majorpodium, grootste marathon ter wereld, maar ik wilde meer", zei hij een dag na die race.