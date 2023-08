Titelhouder Alcaraz hoeft zich nauwelijks in te spannen in eerste ronde US Open

Carlos Alcaraz heeft zich in de eerste ronde van de US Open nauwelijks hoeven in te spannen. De als eerste geplaatste Spanjaard zag Dominik Köpfer uit Duitsland vroegtijdig opgeven.

De 20-jarige titelhouder stond met 6-2, 3-2 voor toen Köpfer hem de hand moest schudden. In de eerste set was hij door zijn enkel gegaan en daar bleef hij last van houden.

Alcaraz treft in de volgende ronde Lloyd Harris. De Zuid-Afrikaan was in de eerste ronde in drie sets te sterk voor de Argentijn Guido Pella: 7-6 (5) 6-4 6-4. De winnaar van het duel tussen Alcaraz en Harris treft de winnaar van de partij tussen Botic van de Zandschulp en de Brit Dan Evans.

Ook geen problemen voor Sinner

Jannik Sinner kende ook geen problemen in de eerste ronde. De Italiaanse nummer zes van de wereld, was met 6-3, 6-1, 6-1 Guido Pella de baas. De Argentijn weerde zich kranig en zeker in de tweede en de derde set gingen veel games naar deuce. De partij duurde ook bijna 2,5 uur, maar spannend werd het nooit.