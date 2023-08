Sprintkampioen Lyles tart NBA-sterren: 'Wereldkampioen van wat?'

Met zijn opmerking "Wereldkampioen van wat? Van de Verenigde Staten?" heeft de Amerikaanse atleet Noah Lyles de NBA-sterrren in hun trots gekrenkt. En dat verbaast voormalig NBA-basketballer Geert Hammink. Lyles, winnaar van het goud op de 100, 200 en 4x100 meter bij de WK in Boedapest, zorgde op een persconferentie voor nogal wat wrevel in de Amerikaanse basketbalwereld. "Wat me het meeste pijn doet als ik naar de NBA Finals kijk, is dat ze zichzelf wereldkampioen noemen als ze hebben gewonnen", antwoordde Lyles op de vraag hoe moeilijk het is om wereldkampioen in de atletiek te worden.

Drievoudig wereldkampioen Noah Lyles zorgde voor wrevel bij diverse NBA-basketballers met zijn opmerkingen tijdens een persconferentie op de WK atletiek in Boedapest. - NOS

"Begrijp me niet verkeerd, ik hou van de VS, nou ja, soms. Maar Amerika is niet de wereld. Wij zijn hier de wereld. Bijna elk land ter wereld is hier aanwezig, strijdend, met de vlag op de borst, om te laten zien dat ze er zijn. In de NBA heb je geen vlaggen." Popovic zei hetzelfde in 2010 Een vergelijkbare uitspraak deed NBA-coach Greg Popovic al eens in 2010. "Toen Popovic het destijds zei, maakte niemand zich er druk om", zegt de Nederlander Hammink, die een deel van zijn basketbalopleiding in Amerika genoot, in college samenspeelde met viervoudig NBA-kampioen Shaquille O'Neal en het tot de Amerikaanse profcompetitie schopte (8 duels voor Orlando Magic en Golden State Warriors).

Het letterlijke citaat destijds van Popovic, die bekendstaat als een voor Amerikaanse begrippen vrijzinnige geest die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt: "Het heeft geen zin voor een NBA-team om zichzelf wereldkampioen te noemen. Ik kan me niet herinneren dat teams buiten onze grenzen die tegen elkaar speelden dat predicaat ooit hebben gekregen."

Geert Hammink coachend voor ZZ Leiden in 2022. - Pro Shots

Lyles zei in Boedapest hetzelfde in andere woorden, maar dat was tegen het zere been van de Amerikaanse sterren in de NBA. Slimste jongetje "Laat iemand deze man helpen", reageerde Kevin Durant, tweevoudig NBA-kampioen met de Golden State Warriors, op Instagram. Draymond Green, goed voor vier NBA-titels, schreef venijnig: "Dit is wat je krijgt je als je het slimste jongetje van de klas wilt uithangen." Lyles kreeg ook bijval. Francisco Elson, de enige Nederlander die een NBA-titel won, in 2007 met San Antonio onder Popovic, schreef op sociale media: "Dit is zo grappig, maar uiteindelijk is het nog waar ook. Eindelijk iemand die het zegt."