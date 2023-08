Zo omzeilen kamerverhuurders regels voor hogere huur

Marc (niet zijn echte naam) heeft zo'n groepscontract en deelt een woonkamer, keuken en badkamer met drie anderen, voor 830 euro. Hij vond de kamer via Kamernet en kende zijn huisgenoten niet van tevoren. Toch huurt hij volgens zijn contract geen kamer, maar een woning met een groep. Voor de 103 vierkante meter in Amsterdam betalen zij 3700 euro.

Huisbazen in heel Nederland omzeilen het puntensysteem voor kamers om hogere huurprijzen te kunnen vragen, blijkt uit onderzoek van NOS op 3. Dat doen ze door gebruik te maken van groepsconstructies om kamers aan studenten te verhuren. Huurteams signaleren deze praktijk steeds vaker, vooral in Rotterdam en Amsterdam.

In een vragenlijst van NOS op 3, ingevuld door ruim 2000 studenten, zegt een kwart van de kamerhuurders zo'n contract voor het hele huis te hebben. In Amsterdam en Rotterdam gaat het zelfs om ruim de helft.

Studenten met een groepscontract stappen nauwelijks naar de Huurcommissie om hun huurprijs aan te vechten, zien huurdersorganisaties. Toch lukte het Marc wel, die daar door een conflict met zijn huisbaas terechtkwam.

Daar werd geconstateerd dat zijn groepscontract meer leek op kamerverhuur. Het contract stelde dat Marc zelf huisgenoten mocht kiezen, maar in de praktijk bepaalde de verhuurder dit. Ook waren prijzen per kamer vastgelegd.

De Huurcommissie oordeelde dat het inderdaad om kamerverhuur ging en verlaagde Marcs huur naar 278 euro. De verhuurder gaat in beroep, omdat hij volhoudt dat het om een groepscontract gaat.

Toch is Marc positief. "Ik denk dat we het hoger beroep ook gaan winnen. De verhuurder heeft het woord 'kamer' gebruikt in mailwisselingen en ik maak mijn huur individueel over naar de huisbaas. Allemaal dingen die erop wijzen dat het om kamerverhuur gaat."

Verouderd systeem

Mochten ook de huisgenoten van Marc naar de Huurcommissie stappen, dan zou de huur voor het volledige huis van 3700 euro naar ruim 1000 euro kunnen worden verlaagd. Volgens vastgoedadvocaat Hielkema zijn dit soort rendementen veel te laag. "Als verhuurders zich aan het puntensysteem moeten houden, kiest niemand meer voor kamerverhuur en verdwijnen kamers dus." Dat verhuurders zich niet altijd aan de voorwaarden van het groepscontract houden, betreurt Hielkema.

Ook demissionair minister De Jonge voor Wonen meent dat het puntensysteem moet worden aangepast. Hij presenteerde eerder dit jaar een nieuw systeem, waarin onder meer de maximale kamerhuurprijs op basis van punten met 20 procent wordt verhoogd. Op 12 september bepaalt de Tweede Kamer of deze wet nog wordt behandeld voordat er een nieuw kabinet is.