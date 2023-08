Australië stemt op 14 oktober over referendum inheemse bevolking

Australiërs gaan op 14 oktober stemmen over een grondwetswijziging waarmee een adviesraad wordt ingesteld, die de inheemse bevolking invloed kan geven op politieke besluiten die hen direct aangaan. Dat heeft premier Albanese gezegd.

De adviesraad moet de positie van de oorspronkelijke bewoners van Australië, de Aboriginals en Straat Torres-eilanders, verbeteren. De Labor-regering van Albanese is voor de grondwetswijziging, maar de conservatieve oppositie is tegen.

De premier riep de Australiërs op vooral voor te stemmen. "Iedere Australiër heeft de kans om het land samen te brengen", zei de premier, die sprak van een kans die maar één keer in een generatie voorkomt.

Verdeeldheid

Of het referendum het gaat halen is de vraag, want de Australiërs zijn verdeeld. De afgelopen maanden is de kleine meerderheid die er in de peilingen was geslonken. Het debat in Australië over het plan verloopt verhit. Australië telt zo'n 890.000 inheemse inwoners op een bevolking van 25 miljoen.

Aboriginals lopen op vrijwel elk vlak achter, zoals onderwijs, gezondheid en werk. Ze sterven gemiddeld tien jaar eerder dan de rest van de Australische bevolking. De inheemse bevolking maakt verder een onevenredig groot deel uit van de gevangenispopulatie.

Meerderheden

Een referendum in Australië is lastig te winnen: niet alleen moet meer dan de helft van de mensen landelijk voor zijn, maar ook in minimaal vier van de zes Australische deelstaten.

Het is de eerste keer in twintig jaar dat er in Australië een referendum wordt georganiseerd. De laatste keer was in 1999, toen een voorstel om de monarchie af te schaffen werd verworpen. Australië heeft 44 keer een referendum gehouden over een grondwetswijziging. Slechts acht keer werd er een meerderheid behaald.