Beloning van 100.000 euro voor gouden tip in zaak dode Nederlander op Curaçao

De Peter R. de Vries Foundation looft een beloning uit van 100.000 euro voor de gouden tip over de dood van Mike Venema. De 53-jarige Nederlander, die op Curaçao woonde, verdween in 2018 spoorloos van het eiland. Bijna een jaar later werd zijn lichaam door een krabduiker gevonden in zijn auto die op de bodem van Caribische Zee lag.

Tot op de dag van vandaag is er niets duidelijk over wat er zich heeft afgespeeld. De politie zei gisteravond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht uit te gaan van een misdrijf.

"We hebben ook redenen om dat aan te nemen", zei een woordvoerder. "We hebben gesproken met mensen uit de omgeving van Mike, en zij vertelden dat ze geen enkel idee hadden dat Mike depressief zou kunnen zijn. Integendeel, hij zat vol met plannen en had zelfs het idee om terug naar Nederland te komen." Venema was een geboren en getogen Heemskerker.

Afgelegen plek

Volgens de politie maakt ook de vindplaats van het voertuig een ongeluk "zeer onwaarschijnlijk". Het voertuig is gevonden in zee bij Shut, een zeer afgelegen gebied dat ook was afgesloten met een slagboom. "Als je slechte intenties hebt en je wilt geen pottenkijkers, dan is dat een plek waar het makkelijk kan."

Mogelijk hebben mensen gedacht dat Venema vermogend was. Hij droeg een imitatie-Rolex en had destijds een nieuwe iPhone 5, die overigens nooit is teruggevonden. "Mogelijk ligt daarin het motief van zijn dood", aldus de politie.

De Peter R. de Vries Foundation zegt dat de gouden tip voor 29 februari 2024 binnen moet komen, om aanspraak te maken op de beloning.

"De ouders van Mike hebben jarenlang in onzekerheid geleefd over wat er met hun enige zoon is gebeurd", zegt directeur Kelly de Vries. "Helaas is zijn vader begin dit jaar overleden en afgelopen zaterdag, enkele dagen voor de bekendmaking van deze beloning, is ook de 88-jarige moeder van Mike overleden. Zij heeft nog interviews kunnen geven waarin ze vertelt hoe belangrijk het voor haar is om te weten wat er met haar zoon is gebeurd."