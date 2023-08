Oostkust VS maakt zich op voor 'extreem gevaarlijke' orkaan Idalia

De zuidoostkust van de Verenigde Staten maakt zich op voor de orkaan Idalia. Naar verwachting groeit de orkaan uit tot een zware orkaan van de derde of de vierde categorie, op een schaal van vijf. Nu is Idalia een orkaan van de tweede categorie, met windsnelheden tot 155 kilometer per uur. Bovendien kan Idalia zich snel ontwikkelen, door de hoge temperatuur van het zeewater in de Golf van Mexico.

Idalia heeft op Cuba al geleid tot veel overlast. Daar trok de orkaan maandag en dinsdag over. Vooral het westen van het land is getroffen. Er viel tot wel 10 centimeter regen in korte tijd, waardoor verschillende gebieden onder water staan. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd naar schuilplaatsen of moesten elders heen. Op veel plaatsen viel de elektriciteit uit. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen.

'Tijd begint heel snel te dringen'

In de loop van vandaag komt Idalia in de Verenigde Staten aan land. De Amerikaanse weerdienst NOAA verwacht dat Idalia zich tot die tijd zal ontwikkelen tot een "extreem gevaarlijke" orkaan.

De autoriteiten van de staat Florida roepen inwoners van vooral laaggelegen gebieden om om te vertrekken naar hoger gelegen gebied, om zo de harde wind en mogelijk verwoestende overstromingen te ontlopen. "De tijd begint heel snel te dringen", waarschuwde gouverneur Ron DeSantis.