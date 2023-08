Voorlopig geen asielopvang voor alleenstaande mannen in België

In België krijgen alleenstaande mannen voorlopig geen opvangplek als ze asiel aanvragen. Verantwoordelijk staatssecretaris De Moor heeft dat bepaald vanwege het tekort aan opvanglocaties: ze wil voorkomen dat kinderen in de winter op straat moeten slapen.

"Het is een ontzettend moeilijke keuze, die ik ook niet wens te maken", zegt De Moor tegen de VRT. "Maar kinderen die op straat slapen is een grens waar ik niet onder wil." Families en kinderen vragen in België steeds meer asiel aan.

Uitsluiting

Mensenrechtenorganisaties benadrukken dat de maatregel neerkomt op uitsluiting. "Dit is absoluut niet conform het internationaal of het Belgisch recht. Er moet opvang voorzien worden voor iedereen", zegt de voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. Ze wijst erop dat ook alleenstaande mannen kwetsbaar zijn voor geweld en misbruik.

Er is geen sprake van een stijging van het totale aantal asielaanvragen. Tegen Het Laatste Nieuws zegt De Moor dat dat cijfer stabiel maar nog altijd te hoog is. Het opvangnetwerk staat volgens haar onder druk.

Er wordt gewerkt aan nieuwe afspraken binnen de EU om het asielbeleid beter te organiseren, aldus de bewindsvrouw. Volgens de Liga voor Mensenrechten bewijst de maatregel dat de migratiedeal tussen de EU en Tunesië niet werkt.

Onbetaalde dwangsommen

De Belgische staat is volgens het Federaal Migratiecentrum Myria al ruim 7000 keer veroordeeld vanwege tekortkomingen in de asielopvang. Maar de opgelegde dwangsommen blijven onbetaald. Volgens De Moor doet België verhoudingsgewijs "veel meer dan zijn deel" als het gaat om asielopvang in de EU. "In België hadden we dit jaar al 19.000 asielaanvragen, terwijl een land als Portugal er maar 1500 had." Ze vindt dat de grens van de capaciteit is bereikt.

Het is onduidelijk hoelang de ingestelde maatregel blijft gelden. Voorlopig krijgen vrouwen, gezinnen en alleenstaande minderjarigen voorrang voor een opvangplek als ze asiel aanvragen. Momenteel is zo'n 42 procent van de asielzoekers in het opvangnetwerk een alleenstaande man.