DNB: Volksbank heeft te weinig zicht op mogelijke criminele activiteiten klanten

Bij de Volksbank ontbreekt een duidelijk systeem waarmee kan worden vastgesteld of rekeninghouders zich bezighouden met criminele praktijken. Zo controleert de staatsbank onvoldoende of klanten cryptomunten misbruiken om geld wit te wassen. Intern is ook niet duidelijk bij welke risico's de alarmbellen precies moeten afgaan.

Eerder deze maand werd al bekend dat De Nederlandsche Bank (DNB) de Volksbank op de vingers had getikt vanwege gebrekkige anti-witwasregels. Vandaag maakte DNB de details bekend.

Alles draait om een soort kader waarin het moederbedrijf van SNS, ASN, Regiobank en BLG Wonen de risico's van klanten moet opmerken, een Systematische Integriteitsrisicoanalyse. Hierin moet staan wat voor soort klanten de bank wil hebben, en hoe hiermee wordt omgegaan.

Dit is bijvoorbeeld verplicht voor klanten die in cryptomunten beleggen of geld naar risicovolle landen overboeken. "Maar volgens DNB ontbreekt "een verdiepende analyse om een goed beeld te krijgen van klanten die mogelijk een verhoogd risico vormen".

Daarnaast heeft de Volksbank niet goed op orde in welk land klanten zich precies bevinden, welke producten en diensten zij allemaal afnemen en waar hun geld vandaan komt en naartoe gaat. Die klantanalyse is volgens DNB "onvoldoende diepgaand". Onduidelijk is bijvoorbeeld welke risico's de Volksbank loopt met geld dat banken uit schimmige landen overmaken en evenmin is helder hoeveel klanten wonen in zogenoemde hoogrisico-landen.

Overtreding

In de stukken staat dat DNB al in juni vorig jaar het signaal kreeg dat de Volksbank zich door gebrekkige klantcontrole niet hield aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Na onderzoek kreeg de bank in maart te horen dat volgens DNB de wet werd overtreden. In juni volgde daarop een officiële tik op de vingers, een zogenoemde aanwijzing.

Opmerkelijk is dat de Volksbank aan DNB vroeg om de aanwijzing niet openbaar te maken. Dit zou een "negatieve impact op het herstel" kunnen hebben, zei de Volksbank. Nadat dit verzoek door DNB was afgewezen, maakte de bank de aanwijzing deze maand zelf bekend bij de publicatie van de halfjaarcijfers.

Herstelwerk

De Volksbank maakte uiteindelijk geen bezwaar tegen de aanwijzing, zo benadrukt een woordvoerder in een reactie. De bank verwijst naar uitspraken van topman Martijn Gribnau, die de tekortkomingen erkende en beloofde "alles in het werk te stellen om dit te herstellen".

Dat moet van DNB voor 1 april volgend jaar. Pas daarna wordt bekeken of de Volksbank ook een boete krijgt.

Niet alleen de Volksbank, maar ook de andere drie grote banken (ING, ABN Amro en Rabobank) hebben problemen met het voorkomen van witwaspraktijken. Voor de Volksbank geldt echter dat de tik op de vingers extra gevoelig is voor de overheid omdat de bank volledig in staatshanden is. ABN Amro is dat voor de helft.