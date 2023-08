Middelbare school rouwt na dodelijk ongeluk in Drenthe

De vijf jongeren die betrokken waren bij een fataal ongeluk vannacht in het Drentse dorp Ekehaar zitten en zaten op dezelfde middelbare school in Assen. Op het Dr. Nassau College Quintus wordt morgen een bijeenkomst georganiseerd om het omgekomen meisje te herdenken.

"Iedereen is er vreselijk verdrietig van", zegt directeur Ralf Buiter bij RTV Drenthe. "Het is een verschrikkelijk bericht. Je verliest een leerling, dat maakt enorm veel indruk."

De auto waarin de vijf zaten, botste rond 02.15 uur tegen een boom. Een van hen overleed ter plaatse aan haar verwondingen, de andere vier werden gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd.

Geen van de inzittenden was in het bezit van een rijbewijs. Drie van de gewonden zitten nog op het Dr. Nassau, de vierde zat tot vorig jaar op de school.

Verdriet

De schooldirecteur realiseert zich dat op de bijeenkomst veel vragen zullen worden gesteld over wat er precies is gebeurd. Onduidelijk is nog van wie de auto was en waarheen de vijf tieners op weg waren. "Het is alleen niet aan ons als school om daar een antwoord op te geven", zegt Buiter. "We richten ons morgen vooral op het verdriet en willen er zijn voor onze leerlingen."

Bij de bijeenkomst zullen ook medewerkers van Slachtofferhulp aanwezig zijn.