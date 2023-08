Griekspoor verliest slijtageslag van tiener Fils en ligt uit US Open

Tallon Griekspoor is uitgeschakeld op de US Open. De 27-jarige Haarlemmer verloor in de eerste ronde van de Fransman Arthur Fils: 6-4, 3-6, 7-5, 4-6, 5-7.

Griekspoor, als 24ste geplaatst, begon voortvarend aan het duel en kwam in de eerste set niet op achterstand (6-4), maar verloor vervolgens het momentum. Machteloos moest Griekspoor toekijken hoe de 19-jarige Fils de eerste drie games binnenhaalde in de set die de Fransman met 6-3 won.

Wisselvallig

Om het verval van Griekspoor in cijfers uit te drukken: waar in de eerste set bijna 90 procent van zijn services een punt opleverde, daalde dat percentage in de tweede set naar twee derde van zijn services. Zijn gemiddelde ligt op hardcourt normaal gesproken rond de 75 procent.

Moeizaam trok Griekspoor de derde set naar zich toe: 7-5. Griekspoor leek eerder gefrustreerd dan opgelucht, zich wellicht afvragend waarom het zo moeilijk ging tegen de Fransman die eind mei voor het eerst in zijn nog korte carrière de top-100 bereikte.

Uitputtingsslag

Fils kreeg in de vierde set, bij een 3-1 voorsprong, last van kramp. Na wat squats, rekoefeningen en een drietal behandelingen kon hij weer verder. Fils won de set uiteindelijk met een ace (6-4).

In de vijfde set waren Griekspoor en Fils aan elkaar gewaagd. Waar de Fransman inmiddels weer fit oogde, was aan de lichaamstaal van Griekspoor te zien dat het een uitputtingsslag was. In de pauze, bij een 5-4 voorsprong, probeerde Griekspoor zich met enkele diepe ademteugen nog één keer op te laden voor de slotfase.

Maar na vier uur spelen werd de vermoeidheid hem toch te veel. Fils won de set na twee keer deuce met 7-5 en plaatste zich voor de tweede ronde.

Griekspoor wacht nog altijd op zijn eerste overwinning als geplaatste speler op een grand slam.

Geen hoge verwachtingen bij Van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp (ATP-65) neemt het later dinsdag op tegen Jordan Thompson, de Australische nummer 51 van de wereld.

De 27-jarige tennisser uit Wageningen begint zonder hoge verwachtingen aan de US Open, gaf hij gisteren aan. Hij raakte na Wimbledon tijdens een trainingsoefening met horden geblesseerd aan zijn linkerenkel en speelde sindsdien maar één wedstrijd.

Dat duel verloor hij vorige week op het toernooi van Winston-Salem van Omni Kumar, de Amerikaanse nummer 385 van de wereld.

"Ik moet reëel zijn en beseffen dat het weer wat tijd gaat kosten voordat ik mijn beste tennis ga spelen. Daar heb ik wel weer twee of drie weken voor nodig", gaf Van de Zandschulp aan.