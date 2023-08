Onderzoek: Nederlandse missies in het buitenland hebben nauwelijks succes

Het bevorderen van stabiliteit, veiligheid en rechtsorde is een van de speerpunten van het Nederlandse buitenlandbeleid. De onderzoekers zeggen dat Nederland in Afghanistan, Mali en Zuid-Soedan bijdroeg aan enkele positieve ontwikkelingen op lokaal niveau, maar de vicieuze cirkels van geweld en instabiliteit zijn in die landen niet doorbroken.

Ook keek de politiek vaak met een 'Haagse bril' naar VN-missies in het buitenland, zegt onderzoeker Rens Willems namens het IOB, de evaluatiedienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken die het onderzoek deed. "Een van de dingen die we inderdaad constateren is dat er te weinig rekening wordt gehouden met de lokale context."

Nederland ondersteunde in Mali een VN-missie die voor veiligheid en stabiliteit moest zorgen. Aan de missie kwam deze zomer abrupt een einde . Bijna acht jaar deed Nederland met militairen en politiemensen mee aan een VN-missie in Zuid-Soedan . De missie moest burgers beschermen en voor duurzame vrede zorgen, maar de missie faalde . Nederlandse militairen hielpen vanaf 2002 bijna 20 jaar mee aan de veiligheid in Afghanistan . Ze werkten vooral in de provincie Uruzgan en later in Kunduz. Ook die missie faalde: de Taliban is in het land sterker dan ooit .

Oud-politicus Uri Rosenthal kan zich vinden in de conclusies van het rapport. Hij was tussen 2010 en 2012 minister van Buitenlandse Zaken. "De realiteit in zo'n conflictgebied is weerbarstig. We hebben vaak een soort overall beeld van: zo gaan we het doen. Maar de ene missie is de andere niet."

Volgens Rosenthal wisten Nederlandse militairen soms niet wat ze precies aan zouden treffen in een specifiek gebied. "De afstand tussen hoe wij over die conflictgebieden denken en wat er daadwerkelijk in die gebieden aan de hand is, is vaak heel groot. Dat werk je niet weg met even een werkbezoekje van een paar dagen", zegt hij tegen Nieuwsuur. "Je kunt waterputten slaan en scholen bouwen, maar als je de terroristen niet onder controle krijgt, doorbreek je de vicieuze cirkel van instabiliteit niet."