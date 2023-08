Een volwassen leeuw ontsnapte dinsdag uit een privévoertuig te midden van druk verkeer in de Zuid-Pakistaanse stad Karachi. Er ontstond twee uur lang paniek voordat hij werd heroverd, aldus de politie. - NOS

Hoe het nu met de leeuw gaat is onbekend. Zijn eigenaar is opgepakt. In Pakistan worden leeuwen vaker als huisdier gehouden.