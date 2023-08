Eind aan project dat Oekraïners bij gezinnen onderbrengt: 'Animo loopt terug'

Een samenwerkingsproject van goede doelen om Oekraïners te koppelen aan Nederlandse gezinnen stopt ermee. De voornaamste reden is dat steeds minder Oekraïners en gastgezinnen zich aanmelden, zegt een woordvoerder.

Eind dit jaar komt een einde aan het project, dat een samenwerking is tussen het Rode Kruis, het Leger des Heils, Vluchtelingenwerk Nederland en TakeCareBnb. Sinds vorige week vrijdag kunnen nieuwe gasten of gastgezinnen zich al niet meer aanmelden

Sinds het begin van de oorlog zijn bijna 100.000 Oekraïners naar Nederland gevlucht. Een deel van hen kwam terecht bij mensen thuis, maar een steeds kleiner deel wil dat. "Veel Oekraïners die naar Nederland zijn gekomen en hier nog zijn, zijn op zoek naar meer permanente vormen van huisvesting", zegt woordvoerder Robert Zaal in radioprogramma Nieuws en Co. "Ze zijn inmiddels aan het werk, hun kinderen zijn op school. En kortdurende opvang in een gastgezin leent zich daar niet zo goed voor."

Nog duizend Oekraïners via project bij gastgezin

Via het project vonden ongeveer 3500 Oekraïners een gastgezin. In totaal zitten er nog zo'n duizend Oekraïners via het project in de thuisopvang, bij ongeveer 500 gastgezinnen. Daarnaast zijn er nog altijd particulieren die Oekraïners opvangen zonder de organisatie. Begin maart vorig jaar, net na het uitbreken van de oorlog, meldden zo'n 25.000 gastgezinnen zich aan voor de opvang van Oekraïners in nood.

Hoewel er nog altijd Oekraïners naar Nederland komen, zal de vraag naar plekken bij gastgezinnen niet groot zijn, verwacht Zaal. "We zien dat er meer mogelijkheden komen voor Oekraïners. Op sommige plekken wordt hard gewerkt aan opvangplekken en er is nog steeds gemeentelijke opvang."

Voor gastgezinnen die nog steeds Oekraïners willen opvangen, adviseert hij om goed te bekijken wat dat betekent. "Als je dat op eigen kracht wil doorzetten, zal je dat moeten doen in goed overleg met de gemeente."