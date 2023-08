Verdachte fatale schietpartij Den Haag opgepakt in vliegtuig op Schiphol

De politie heeft samen met de marechaussee een 22-jarige man uit Den Haag aangehouden in een vliegtuig op Schiphol. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij gisteravond in Den Haag.

De schietpartij was rond 21.20 uur in de wijk Wateringse Veld, in het zuiden van de stad. Het slachtoffer, een 24-jarige man uit Den Haag, werd op straat neergeschoten en overleed in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het is niet bekend waar het vliegtuig waarin de verdachte zat naartoe zou gaan. Volgens Omroep West stond het toestel op het punt van vertrek.

Motief onbekend

De politie tast nog in het duister over het motief voor het schietincident. Er wordt onderzocht of een uitgebrande auto die korte tijd na de schietpartij werd gevonden in Rijswijk iets met de schietpartij te maken heeft.

Vanochtend was in Den Haag ook een explosie bij een woning in de Jacob Schorerlaan, in de buurt van het Zuiderpark. Volgens de politie is dat waarschijnlijk een op zichzelf staand incident, maar als er mogelijk toch een verband is met de schietpartij en de uitgebrande auto wordt dat meegenomen.