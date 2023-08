Volleybalsters denderen door op EK, Bulgarije geen partij in kwartfinales

De Nederlandse volleybalsters hebben hun zegereeks op het Europees kampioenschap voortgezet. Met verbluffend gemak werd Bulgarije in de kwartfinales aan de kant gezet. Oranje won met 3-0 (25-11, 25-13, 25-19) en heeft in de zeven duels tot nu toe maar één set afgestaan.

Het is de zesde keer in de geschiedenis dat Nederland de laatste vier op het EK haalt. Vier keer leverde dat uiteindelijk zilver op: 1991, 2009, 2015 en 2017. In 1995 was er goud, de enige internationale hoofdprijs tot nu toe.

Het tot nu toe imponerende Nederland begon ook in Florence voortvarend aan de kwartfinale. In een mum van tijd leidde de ploeg van de nieuwe Duitse bondscoach Felix Koslowski met 11-3 en daarna keek het niet meer om. Celeste Plak bracht de marge bij 15-5 voor het eerst op tien punten, waarna Oranje doorstoomde naar de 25-11 setwinst.

Comfortabel op 2-0

De tweede set gaf hetzelfde beeld te zien. Al snel was het 8-2. Weer Plak (met een smash) zorgde voor tien punten verschil (16-6) en door de tweede set met 25-13 te pakken, leidde Nederland na drie kwartier spelen al comfortabel met 2-0 in sets.

Bulgarije, in 2022 nog met 3-2 te sterk voor Nederland in de Nations League, spartelde in het derde bedrijf wat meer tegen. Het kwam vroeg in de set zelfs een paar keer voor, maar een stunt zoals tegen Slowakije (Bulgarije boog een 2-0 achterstand alsnog om naar 3-2 winst) zat er dit keer niet in.

Bij 7-8 achter scoorde Nederland drie punten op rij, waaronder een prachtige smash van Nika Daalderop in de hoek voor 10-8. De Italiaanse coach van Bulgarije, Lorenzo Micelli, probeerde het tij met een time-out nog te keren. Tevergeefs. Bij 15-11 deed hij een nieuwe poging, maar Nederland liet zijn prooi niet meer los.

Machtsvertoon

Na drie matchpoints te hebben verspeeld werd Bulgarije bij 25-19 uit z'n lijden verlost. Zeven 'killblocks' en zeven aces onderstreepten het machtsvertoon van Nederland.

"We hebben ze meteen met veel servicedruk in de problemen gebracht en dat bleef de rest van de wedstrijd zo", zei Juliët Lohuis na afloop. "Als we zo blijven spelen, hoeven we voor niemand bang te zijn."

Naar Brussel

Tegenstander komende vrijdag in de halve finale in Brussel is de winnaar van de kwartfinale tussen Tsjechië en Servië, die woensdag om 20.00 uur wordt gespeeld.

Begin september gaan de Nederlandse volleybalsters zich proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Bij het olympisch kwalificatietoernooi in China plaatsen de eerste twee zich direct voor Parijs.