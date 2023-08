Maatregelen om vrouwelijke Schiphol-beveiligers te ontzien

Het beveiligingsbedrijf op Schiphol, G4S, neemt maatregelen om de werkdruk voor vrouwelijke beveiligers te verlichten. Dat meldt vakbond CNV na gesprekken met het bedrijf.

Vrouwelijke Schiphol-beveiligers klagen al langer over de werkdruk en begonnen onlangs een petitie. Omdat vrouwelijke reizigers alleen gefouilleerd mogen worden door vrouwen en omdat er een tekort aan vrouwelijk personeel is, moeten vrouwelijke beveiligers de hele dag fouilleren. Dat is zwaar, staand werk, zo zeggen ze. Ook CNV trok onlangs aan de bel.

Na gesprekken tussen de vakbond en het beveiligingsbedrijf komen er nu maatregelen, schrijft NH Nieuws. Zo gaat G4S meer aandacht besteden aan de planning en vrouwen voortaan minimaal met z'n tweeën een security lane laten bemensen.

Verder zal er vaker gerouleerd worden, waardoor vrouwen niet meer voortdurend hoeven te staan, maar bijvoorbeeld ook (zittend) de inhoud van handbagage op schermen kunnen controleren.

Ook heeft G4S de vakbond beloofd dat er op korte termijn meer vrouwen worden aangenomen, zegt CNV.