Skigebieden moeten zichzelf opnieuw 'uitvinden' wegens uitblijven sneeuw

Als gevolg van de klimaatverandering is mogelijk in de helft van de skigebieden in Europa binnenkort een zeer grote kans op sneeuwtekort. Dat schrijven onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change. Dat betekent dat skigebieden zich moeten aanpassen om te voorkomen dat toeristen wegblijven.

Ski-oorden zijn vaak al decennia afhankelijk van de inkomsten die het wintertoerisme ze brengt. "Gasten zullen wegblijven als er zo'n kleine kans is op sneeuw," zegt Paul Peeters, lector duurzaam toerisme aan de Breda University.

De skigebieden moeten daarom met een meer divers aanbod komen om als toeristisch gebied te kunnen voortbestaan, zegt Peeters. Dat betekent niet alleen 's zomers openstaan voor andere vormen van recreatie, zoals wandelen of fietsen, maar ook 's winters.

Skigebieden moeten daarvoor wel anders worden ingericht, zegt Peeters. Als voorbeeld noemt hij de hoeveelheid liften in het landschap. Voor andere vormen van toerisme zijn zoveel liften niet nodig en kunnen ze zelfs als hinderlijk worden ervaren. "Typische wintersportgebieden worden nu vaak door de zomertoeristen vermeden, omdat het landschap met al die liften niet mooi is."

Verwachtingen aanpassen

Behalve de skigebieden moeten toeristen ook zelf hun verwachtingen aanpassen, zegt Peeters. In de toekomst zullen toeristen niet meer op "wintersport" gaan, maar op "vakantie in de bergen". "En als je dan toevallig een keer kan skiën: prachtig, vooral doen."

Die ontwikkelingen zijn al gaande, zegt Arjen De Graaf, directeur van de Nederlandse Ski Vereniging. "Skigebieden veranderen van skigebied naar berggebied, zodat ze ook in de zomer een goede boterham verdienen." Zo zijn op steeds meer plekken in de bergen mountainbikes te huur.

De lagere sneeuwgebieden merken het sneeuwtekort als eerste. Die zetten nu al vaker sneeuwkanonnen in, maar dat verkleint de kans op sneeuwvrije piste slechts met de helft. Want ook voor de zogenaamde "technische sneeuw" zijn temperaturen onder het vriespunt nodig, zegt De Graaf.

En heel aantrekkelijk is skiën op een verder groene berg ook niet voor toeristen die ook komen voor de sfeer en het winterse landschap, zegt Peeters. "Ik denk dat alleen de echte liefhebbers, de sportieve skiërs, over zullen blijven."

Impact

Het is verder de vraag hoeveel impact klimaatverandering heeft op andere vormen van toerisme. Wintersport is maar drie procent van de totale omzet van het toerisme in Europa, zegt Peeters.

Daarnaast zijn er ernstigere gevolgen van klimaatverandering, zegt De Graaf. "Als dit zo doorzet, is de wintersport het minste van alle problemen die we hebben in de wereld." Maar het is niet zo dat skiën en snowboarden op de korte termijn niet meer mogelijk is, denkt hij.

Wel ziet hij dat mensen vaker kiezen voor "sneeuwzekere" gebieden. De kans dat mensen de komende jaren kunnen skiën is volgens hem groot. "Tenzij je liefhebber bent van een klein skigebied in de Vogezen bijvoorbeeld: dan wordt het lastiger."

"Je wilt niet zomaar opgeven wat je mooi vindt," zegt Peeters, maar volgens hem wordt het op de korte termijn minder interessant om te investeren in het openhouden van de skigebieden.

En,zegt Peeters: als de temperatuur nog verder oploopt dan de in het klimaatakkoord genoemde twee graden: dan zullen alle Europese skipistes ophouden te bestaan.