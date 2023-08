Vierde Vuelta-etappe prooi voor Groves, Van den Berg valt in finale

Zijn naam stond hoog op de lijst van favorieten voor het winnen van de vierde etappe van de Vuelta, maar dan moet je het ook nog waarmaken. Dat deed Kaden Groves. De Australische sprinter van Alpecin-Deceuninck was de snelste in de massasprint. Hij bleef de Colombiaan Juan Sebastián Molano en de Belg Edward Theuns voor. Het 24-jarige Nederlandse sprinttalent Marijn van den Berg, dit jaar doorgebroken met ritzeges in Mallorca en Polen, ging vijfhonderd meter voor de finish onderuit. Hij nam de bocht te ruim en kwam ten val. Voor de klassementsrenners was het een rustige dag. Remco Evenepoel behoudt de rode leiderstrui.

Vlak voor de start van de 184,6 kilometer lange etappe van Andorra la Vella naar Tarragona kwam het nieuws naar buiten dat de Spaanse politie vier mensen heeft aangehouden die van plan zouden zijn geweest de etappe van maandag te saboteren. Ze wilden vermoedelijk vierhonderd liter olie vanaf een viaduct op de route gooien. Drie vluchters Meteen na de neutralisatie knepen drie renners ertussenuit. De Argentijn Eduardo Sepúlveda (Lotto Dstny) en de Spanjaarden Ander Okamika (Burgos-BH) en David Gonzalez (Caja Rural-Seguros) hadden al snel een voorsprong van twee minuten te pakken. Een ideale situatie voor de ploegen van de sprinters die zich om beurten op kop nestelden om de voorsprong te controleren. Voor Sepúlveda was het de tweede keer dat hij in de kopgroep zat. Die ontsnappingsdrang leverde de Argentijn maandag de bollentrui op, omdat Evenepoel al het rood om de schouders had na zijn zege in de eerste bergrit.

De drie koplopers in de vierde Vuelta-etappe. - EPA

Voor de Belgische leider, die na zijn ongelukkige val na de finish op maandag met een pleister boven zijn rechteroog reed, vormde de 32-jarige ervaren Sepúlveda met zijn achterstand van 9.41 geen bedreiging. Van zijn twee Spaanse medevluchters viel te zeggen dat de pas 20-jarige Okamika triatleet was voordat hij wielerprof werd en Gonzalez (27), debutant in de Vuelta, in juli een etappe in een Portugese rittenkoers won. Binnen schootsafstand Het peloton, met alle sprinters die hun zinnen hadden gezet op deze vierde etappe, hield het drietal binnen schootsafstand: 53 kilometer voor het einde bedroeg de voorsprong nog een minuut. Op de top van de Alto de Belltall kwam Sepúlveda als eerste van de drie koplopers boven, goed voor drie bergpunten. Ook de tweede en laatste klim, de Col de Lilla (derde categorie) op dertig kilometer van de meet, werd een prooi voor de Argentijn die de bollentrui nu echt in handen heeft. Hij leidt het bergklassement met 16 punten, 6 meer dan Evenepoel. Hij is de eerste Argentijn ooit die een klassement in een grote ronde aanvoert.