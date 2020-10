Poolse tiener in Parijs naar eerste grandslamfinale: 'Nog niet aan denken'

Aan de indrukwekkende zegereeks van Iga Swiatek op Roland Garros is nog geen einde gekomen. De 19-jarige Poolse overklaste in de halve eindstrijd de Argentijnse qualifier Nadia Podoroska: 6-2, 6-1.

Swiatek is de eerste Poolse finaliste in Parijs in 81 jaar. Ze treedt in de voetsporen van Jadwiga Jedrjezowska, die in 1939 in haar derde grandslamfinale boog voor de Française Simonne Mathieu.

Doen alsof het eerste ronde is

Als nummer 54 van de wereld had Swiatek nooit gedacht nu al een grandslamfinale te spelen. "Ik deed vandaag ook of het de eerste ronde was. Als ik aan de finale gedacht zou hebben, had me dat veel stress opgeleverd", zei ze na afloop.

Ook aan haar volgende tegenstander wil ze nog niet denken: Australian Open-kampioene Sofia Kenin of tweevoudig Wimbledon-winnares Petra Kvitová. "Petra is een superster en Sofia is op dreef. Nee, daar denk ik nog niet aan."