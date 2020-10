Alleen Kenin kan Poolse tiener in Parijs nog van eerste grandslamzege afhouden

Waar Kenin in januari nog de Australian Open op haar naam schreef, begeeft Swiatek zich op voor haar onbekend terrein. Vorige maand werd ze in Rome nog in de eerste ronde geklopt door Arantxa Rus, maar in Parijs is ze voorlopig onstuitbaar. Ze won van de finaliste van 2019 (Markéta Vondrousová), de kampioene van 2018 (Simona Halep) en verloor in zes partijen slechts 23 games.

Kenin was in haar halve eindstrijd in twee sets te sterk voor Petra Kvitová: 6-4, 7-5. Eerder op de dag had Swiatek de Argentijnse qualifier Nadia Podoroska volledig overklast: 6-2, 6-1.

Alleen Sofia Kenin kan de indrukwekkende zegereeks van Iga Swiatek op Roland Garros nog beëindigen. De 21-jarige Amerikaanse en de 19-jarige Poolse treffen elkaar zaterdag in de finale in Parijs.

En dus staat ze als nummer 54 van de wereld al in een grandslamfinale, iets dat Swiatek zelf nooit had gedacht. "Ik deed vandaag ook of het de eerste ronde was", zei de Poolse over haar halve eindstrijd tegen Podoroska. "Als ik aan de finale gedacht zou hebben, had me dat veel stress opgeleverd."

Swiatek is de eerste Poolse finaliste in Parijs in 81 jaar. Ze treedt in de voetsporen van Jadwiga Jedrjezowska, die in 1939 in haar derde grandslamfinale boog voor de Française Simonne Mathieu.