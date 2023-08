Persdienst Wagner: Prigozjin begraven in Sint-Petersburg

Jevgeni Prigozjin, de oprichter van het huurlingenleger Wagner, is vandaag begraven in Sint-Petersburg. Dat meldt de persdienst van Wagner, die zegt dat het om een privé-ceremonie ging. Aanhangers van Prigozjin zijn welkom om afscheid van hem te nemen op de Porochovskoje-begraafplaats, zo meldt Wagner op Telegram.

"Gelukkig konden paparazzi de nabestaanden niet benaderen, en konden zij de rouwende mensen geen domme vragen stellen", staat in de korte verklaring.

Prigozjin kwam vorige week in Rusland om het leven bij een vliegtuigcrash, samen met andere leiders van Wagner, mogelijk als gevolg van een aanslag. Prigozjin was lang een vertrouweling van president Poetin, en zijn huurlingen speelden een grote rol bij de bloedige inname van het stadje Bachmoet in Oekraïne. Dat was het laatste militaire succes aan Russische zijde.

Poetin afwezig

Eerder dit jaar kwam Prigozjin in conflict met de Russische legerleiding. Twee maanden geleden kwam hij met zijn manschappen in opstand en wilde hij optrekken naar Moskou. De mars op de hoofdstad werd uiteindelijk niet doorgezet en Prigozjin werd er niet voor gestraft.

Poetin noemde hem na de crash vorige week "een man met een moeilijk lot, die grote fouten heeft gemaakt." De president was niet aanwezig bij de begrafenis. Volgens zijn woordvoerder was Poetin niet uitgenodigd.

Eerder vandaag werd in dezelfde stad Valeri Tsjekalov begraven, de logistiek leidinggevende van Wagner, die in hetzelfde vliegtuig zat. In aanwezigheid van tientallen vrienden en familieleden werd hij ter aarde besteld door een orthodoxe priester. De sfeer was gespannen: aanwezigen gaven een fotograaf en cameraman van persbureau Reuters de opdracht om te stoppen de ceremonie vast te leggen.