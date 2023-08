14 jaar cel voor Duitse IS-vrouw vanwege dood Jezidi-kind

Een Duitse vrouw die was aangesloten bij Islamitische Staat (IS) in Irak heeft in hoger beroep veertien jaar gevangenisstraf gekregen vanwege haar rol bij de dood van een meisje van vijf in 2015. Jennifer W. was een jaar eerder naar Irak gereisd om te trouwen met een IS-strijder; later keerde ze terug naar Duitsland.

Het 5-jarige kind hoorde bij de Jezidi's, een etnische en religieuze minderheid uit het Koerdische deel van Irak. IS ziet deze groep als ongelovig; de terreurbeweging heeft sinds 2014 veel Jezidi's vermoord, ontvoerd of tot slaaf gemaakt. Ook het jonge meisje werd door W. en haar ex-man als slaaf gebruikt.

Het kind overleed door uitdroging, nadat de man haar had vastgeketend in de brandende zon. W. zou daarbij hebben toegekeken. Later verklaarde ze dat ze het Jezidi-meisje op geen enkele manier had geholpen.

Misdaden tegen de menselijkheid

In eerste instantie legde de rechtbank de IS-vrouw een celstraf op van tien jaar, onder meer voor lidmaatschap aan een terroristische organisatie, medeplichtigheid aan moord en misdaden tegen de menselijkheid. Volgens een hogere rechter is ze ook schuldig aan slavernij met de dood tot gevolg. Het hof heeft W. daarop een hogere straf opgelegd.

De rechter rekent het W. verder aan dat ze de moeder van het meisje een pistool tegen het hoofd zette nadat haar dochter was overleden, zodat ze zou stoppen met huilen. De ex-man van Jennifer W. kreeg eerder een levenslange celstraf vanwege genocide.