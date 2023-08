Ook in hoger beroep hoge straf geëist tegen man die rugbyster doodde

In hoger beroep is achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Ferry T. (43). De eis is gelijk aan de straf die de rechtbank in Den Haag hem vorig jaar heeft opgelegd. T. is veroordeeld voor het misbruiken, doodsteken en in brand steken van de 23-jarige rugbyster Renée Barendregt in mei 2021.

T. ging tegen die veroordeling in hoger beroep, omdat de celstraf van achttien jaar volgens zijn advocaat te hoog is. Bovendien zou de opgelegde tbs-behandeling te laat starten: pas na zestien jaar cel. "Vooral omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat hoe langer je wacht, hoe minder effectief de behandeling nog is", zei de advocaat eerder tegen Omroep West.

Het lichaam van Barendregt, speelster van de Haagsche Rugby Club, werd brandend gevonden in Scheveningen. Zij was 's nachts van een feestje naar huis gefietst toen T. haar tegenkwam op zijn scooter. Hij trok haar van haar fiets, misbruikte haar en stak haar. Daarna heeft hij thuis benzine gehaald en de vrouw in brand gestoken. Of ze toen nog leefde, is ook vandaag niet duidelijk geworden.

Willekeurig slachtoffer

Een motief voor het doden van Barendregt is nooit gevonden. Het lijkt erop dat ze een willekeurig slachtoffer was.

Dat T. in hoger beroep is gegaan, noemde de moeder van Renée Barendregt "een dolk in haar rug". Haar oudere broer zei dat T. "geen greintje medeleven of respect toont voor het leven dat hij heeft ontnomen". "Het extra leed dat hij ons hiermee heeft aangedaan, is onbeschrijflijk", zei haar vader.