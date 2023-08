Bosz blij met competitievrij weekend: 'Veel op de laatste bal kunnen trainen'

Maar trainer Peter Bosz wil er in de aanloop naar de return tegen Rangers van woensdag geen woord over zeggen of horen. Zijn focus en die van de spelersgroep ligt compleet bij het treffen dat PSV via een thuiszege in de Champions League moet brengen. Al een week lang, want de clubs met Europese besognes waren uitgeroosterd door de KNVB.

De laatste dagen van een transferwindow zorgen altijd voor onrust bij de clubs. Gaan er nog spelers weg, komen er nog verse krachten bij? Bij PSV is het niet anders. Talent Johan Bakayoko schijnt op de radar te staan van diverse topclubs van over de grens, terwijl Hirving Lozano na vier seizoenen Napoli op het punt staat terug te keren op het Eindhovense nest.

Een jaar geleden stond PSV met een vergelijkbare uitgangspositie aan de aftrap tegenover dezelfde tegenstander. De ploeg van toen nog Ruud van Nistelrooij was favoriet, maar zag de Champions League door een onvermoede 1-0 nederlaag door de vingers glippen. Een pijnlijke nederlaag die nog lang nadreunde in Eindhoven.

"Risico is er in voetbal altijd, in voetbal worden altijd fouten gemaakt. Dat heb je bij iedere tactiek. Maar je moet ervoor zorgen dat je zo weinig mogelijk fouten maakt. En als je ze wel maakt, liefst niet op een gedeelte van het veld waar dat ook meteen gevaarlijk kan zijn."

Dat de offensieve manier waarop Bosz zijn ploegen wil laten spelen - met hoog op het veld veel druk op de tegenstander - nogal riskant lijkt, gaat er bij de coach niet in. "Als je het niet goed doet, kan dat risico inhouden. Maar als je heel verdedigend speelt en je doet dát niet goed, houdt dat ook risico in."

Een dreigende herhaling zou tot extra spanning kunnen leiden. "Ik was hier vorig jaar niet", merkt Bosz op, al weet hij dondersgoed welke dreun PSV te incasseren kreeg. "Natuurlijk weet ik wat de uitslag in de heenwedstrijd was en wat de wedstrijd hier voor uitslag met zich meebracht. Maar goed, dit is het niveau waarop wij willen voetballen. En ja, daar hoort spanning bij. En dat is alleen maar mooi."

Hij wijst daarbij nog eens op de rol van de pers. "Hoe meer jullie erover praten, hoe meer het in de hoofden van de spelers zou kunnen gaan zitten. We hebben vorige week fouten gemaakt. Als we die nu kunnen voorkomen, wordt het een stuk makkelijker."

En wat sowieso anders zal zijn: "We spelen nu voor onze eigen fans. Dat is een groot verschil met spelen in Glasgow en dat zal zijn uitwerking hebben op de wedstrijd, absoluut."