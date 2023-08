'Bestuurders kunnen niet optreden tegen ontwrichtende demonstraties'

Plaatselijke bestuurders kunnen soms niet effectief optreden tegen demonstraties waarbij veel mensen zich doelbewust laten arresteren. Dat schrijft de Haagse burgemeester Van Zanen aan de Tweede Kamer.

Hij lijkt daarmee te doelen op demonstraties van klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Die willen vanaf volgende week dagelijks een stuk snelweg in Den Haag blokkeren.

"Het doelbewust aansturen op grote aantallen arrestaties als pressiemiddel plaatst de Haagse driehoek voor dilemma's", schrijft Van Zanen.

Bij eerdere demonstraties werden honderden klimaatactivisten gearresteerd. De meeste van hen werden niet vervolgd omdat daar vanwege het vreedzame karakter van het protest geen grond voor bleek te zijn.

"In de praktijk blijkt dat niet effectief tegen dit soort gedragingen kan worden opgetreden wanneer deze massaal en langdurig plaatsvinden", schrijft Van Zanen. Bestuurders hebben volgens hem niet genoeg middelen en "dit geeft aanleiding tot kopieergedrag".

Ook de politiebonden waren kritisch op het feit dat de meeste demonstranten vrijuit gingen. "Dit doet wat met de motivatie van onze politieagenten!", twitterde de ACP na een blokkade van de A12 in mei.

'Zorgelijke trend'

Van Zanen lijkt in de brief ook te verwijzen naar een demonstratie van Pegida-voorman Wagensveld. Die verscheurde twee weken geleden een Koran bij de Turkse ambassade in Den Haag.

De burgemeester noemt het een "zorgelijke trend" dat er "onder de vlag van demonstratierecht, wordt geprobeerd anderen zo diep mogelijk te kwetsen of ongemak te bezorgen, soms zelfs in de persoonlijke leefsfeer aan toe".

De Tweede Kamer bespreekt het demonstratierecht volgende week in een rondetafelgesprek.