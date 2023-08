Hoekstra had in Brussel 'goed gesprek' over post in Europese Commissie

Demissionair minister Hoekstra heeft naar eigen zeggen "een goed gesprek" gehad over zijn kandidatuur voor de functie van Eurocommissaris van Klimaat. Hij sprak ruim een uur in Brussel met de voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen over de opvolging van Frans Timmermans. Wat er precies is besproken en of Von der Leyen de kandidatuur van Hoekstra steunt, wil Hoekstra niet zeggen. "Dat is echt aan de president. Zij zal contact hebben met de minister-president (Rutte, red.)", zei hij tegen de NOS. Hij verwacht dat dit "in de loop van de week" gebeurt. Von der Leyen heeft nog niets over het gesprek gezegd. Vooral bij linkse Europese partijen en bij milieuorganisaties leeft twijfel over de voordracht. Zij stellen onder meer dat Hoekstra te weinig weet van het onderwerp, terwijl er in het jaar dat hij commissaris zou moeten worden veel werk moet worden verzet.

Correspondent Europese Unie Kysia Hekster: "Dit gesprek was een beetje een formaliteit. De kans dat Von der Leyen hem afwijst is echt heel klein. Er is van tevoren al overleg geweest tussen haar en premier Rutte over de voordracht. Dit gesprek tussen Hoekstra en Von der Leyen is waarschijnlijk het makkelijke deel. Daarna wordt het lastiger. Over ongeveer twee weken volgt een hoorzitting voor de milieucommissie van het Europees Parlement. Vooral linkse partijen hebben al laten weten dat ze er hard in willen gaan."