Doelman Onana staat voor terugkeer bij nationale ploeg Kameroen

André Onana staat voor een terugkeer bij de nationale ploeg van Kameroen. Bondscoach Rigobert Song heeft de doelman van Manchester United opgenomen in de selectie voor het Afrika Cup-kwalificatieduel met Burundi, op 12 september.

Daarmee lijkt de ruzie tussen Onana en zijn bondscoach opgelost. Onana werd tijdens het WK in Qatar om "disciplinaire redenen" na de eerste groepswedstrijd uit de selectie gezet. Een dag later pakte hij het vliegtuig naar huis.

'Elk verhaal kent een einde'

De inmiddels 27-jarige doelman maakte toen bekend te stoppen als international. "Elk verhaal, hoe mooi dat verhaal ook is, kent een einde", schreef hij toen in een verklaring. "Aan mijn verhaal bij het Kameroense elftal is nu een einde gekomen."

Waarom Onana nu weer tot de selectie van de nationale ploeg behoort, is niet bekend. De voetbalbond van Kameroen en Onana hebben nog geen toelichting gegeven. Het staat de doelman overigens vrij om de oproep naast zich neer te leggen.

Bij zijn vertrek in december leek Onana aan te geven dat een terugkeer niet helemaal onbespreekbaar was. "Kameroen blijft eeuwig en dat geldt ook voor mijn liefde voor de nationale ploeg", gaf hij toen aan.