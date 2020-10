Selectie NAC in quarantaine, duel met De Graafschap afgelast

Koploper NAC Breda komt vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie niet in actie tegen De Graafschap. De wedstrijd in Doetinchem is afgelast wegens meerdere coronabesmettingen bij de Bredanaars.

Een aantal spelers en een medewerker zijn positief getest op covid-19. Als gevolg daarvan is, in overleg met de KNVB-bondsarts en de GGD, besloten om de gehele selectie in thuisquarantaine te plaatsen.