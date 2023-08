OM eist 12 jaar tegen Pakistaan wegens oproep tot moord op PVV-leider Wilders

Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar gevangenisstraf tegen de Pakistaan Khalid L wegens een oproep tot moord op PVV-leider Wilders. De Pakistaanse oud-cricketspeler deed in augustus 2018 in een video een oproep om Geert Wilders te doden omdat hij een cartoonwedstrijd wilde organiseren over de profeet Mohammed.

Het OM rekent het L. zwaar aan dat hij niet alleen Wilders wilde laten ombrengen. "Met een aanslag op een politicus als Wilders was ook de Nederlandse democratie ondermijnd en was de wereld geschokt" zei de officier van justitie.

Khalid L. loofde in 2018 een beloning van 3 miljoen roepi uit (ruim 20.000 euro) voor degene die Wilders zou doden. L. was zelf niet bij de zitting. Vermoedelijk zit hij in Pakistan.