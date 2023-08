Sabotageactie met 400 liter olie bij Vuelta-etappe verijdeld

"Met dit mechanisme probeerden ze de Ronde van Spanje te saboteren", luidt het bijschrift op X (voorheen Twitter) van de nationale politie bij een video. "'Het gaat om twee containers met 400 liter vloeistof, bedoeld om op het peloton te laten vallen. Vier mensen zijn aangehouden in Lleida."

Op het filmpje is te zien hoe een slang vanaf een viaduct direct op de weg beneden is gericht. De slang is verbonden aan tanks, die verderop verborgen staan tegen een bergwand.

Spaanse media melden dat de verdachten zijn vrijgelaten hangende het onderzoek. De vier hebben voorlopig een gebiedsverbod gekregen rond de route van de Ronde van Spanje.