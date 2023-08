Boskalis klaar met werk op verroeste olietanker Jemen

Het Nederlandse bedrijf Boskalis heeft voor de kust van Jemen al zijn werkzaamheden op het verroeste olieschip FSO Safer afgerond. Een van de laatste klussen was het schoonspoelen van de olietanks. Eind mei was Boskalis begonnen met het overpompen van alle olie in het schip naar een olietanker. Daarmee is volgens milieuorganisatie Greenpeace een milieuramp voorkomen. Het ging om bijna 200 miljoen liter olie.

De FSO Safer lag als opslagplek voor olie bijna veertig jaar lang in de Rode Zee bij de havenstad Hodeida. Sinds het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014 werd het schip niet meer onderhouden.

'Nog nooit meegemaakt'

De toestand van de tanker was zo slecht dat milieuorganisaties en de Verenigde Naties waarschuwden voor lekkages. Ook volgens Boskalis verkeerde het schip in heel slechte staat: "Dit hebben we nog nooit meegemaakt", zei Boskalis-topman Berdowski.

De FSO Safer moet nog veilig worden weggehaald. Wanneer is nog niet duidelijk. Het schip ligt nog op dezelfde plek voor anker bij Hodeida. Het kan zelf niet meer varen en moet dus worden weggesleept en daarna gesloopt.