Advies aan Hoge Raad: Deventer moordzaak hoeft niet opnieuw

De zaak die draait om de dood van weduwe Jacqueline Wittenberg in 1999, ook wel bekend als de Deventer moordzaak, hoeft niet opnieuw te worden bekeken. Dit adviseert de advocaat-generaal Diederik Aben aan de Hoge Raad.

De financieel adviseur van Wittenberg, Ernest Louwes, werd uiteindelijk in de zaak veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops had om herziening gevraagd bij de Hoge Raad. Hij vindt dat onderzoek van het coldcaseteam van de politie Amsterdam tot nieuwe feiten en inzichten heeft geleid, die alsnog de onschuld van Louwes zouden kunnen bewijzen.

De Deventer moordzaak draait om de dood van de weduwe Wittenberg in 1999. Daar werd haar financieel adviseur Ernest Louwes in eerste instantie voor vrijgesproken. Later, in hoger beroep, werd hij wel veroordeeld.

Weer later moest de zaak over, toen een gevonden mes niet het moordwapen bleek te zijn. Bij de nieuwe behandeling van de zaak was dna-materiaal van Louwes dat op de blouse van het slachtoffer was gevonden voldoende om hem alsnog tot twaalf jaar cel te veroordelen. De straf heeft hij inmiddels uitgezeten. Louwes heeft altijd ontkend dat hij de dader is. Hij deed dat ook in 2009 in een autobiografie, een dag nadat hij was vrijgelaten.

Herzieningsverzoek

Op verzoek van de Hoge Raad deed advocaat-generaal Diederik Aben vijf jaar onderzoek naar een aantal aspecten in de zaak. Hij begon daarmee in 2014 en sloot het onderzoek af in de zomer van 2022.

De advocaat-generaal kwam tot de conclusie dat er geen redenen zijn om zelf een herzieningsaanvraag in te dienen. Advocaten kunnen zo'n aanvraag echter ook doen, en Knoops heeft dat dus ook gedaan.

De Deventer moordzaak is een van de meest controversiële zaken uit de geschiedenis van het Nederlandse strafrecht. Rondom de zaak ontstond een hooglopende publieke discussie over de vraag of er sprake was van een gerechtelijke dwaling.

Opiniepeiler Maurice de Hond was bijvoorbeeld stellig overtuigd van de onschuld van Louwes. Hij wees meerdere keren de klusjesman van de weduwe aan als dader, maar werd daarvoor veroordeeld wegens smaad. Misdaadjournalist Peter R. de Vries betoogde juist dat Louwes wel de dader was. Vorig jaar kwam er een film uit over de zaak: De Veroordeling. Ook werd er een podcast over gemaakt: De Deventer Mediazaak.