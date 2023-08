Zeven plekken aan de Maas worden 'natuurvriendelijke oevers'

Op zeven plekken langs de Maas tussen Ohé en Laak en Reuver in Limburg worden natuurvriendelijke oevers en geulen aangelegd. Daarmee hoopt Rijkswaterstaat de kwaliteit van het waterleven te verbeteren.

Dat is nodig, omdat veel planten en dieren in de rivier de afgelopen 150 jaar zijn verdwenen of in aantallen flink zijn afgenomen. Veelal als gevolg van menselijk handelen, zoals het rechttrekken van de rivier en het met stenen vastleggen van oevers.

De plannen waren al eerder bekend, maar nu is ook duidelijk op welke locaties de herstelmaatregelen worden genomen: op twee plekken aan de Terrassenmaas en vijf plekken aan de noordelijke Grensmaas.

Geulen herstellen

In de Terrassenmaas wordt onder meer een bestaande geul in zuidwestelijke richting verlengd, zodat er een 900 meter lange geul ontstaat die wordt gevoed met mineraalrijk, helder grondwater. In het noordelijke deel van de Grensmaas is het plan om enkele plassen water te verbinden met de Maas. Zo ontstaat er een toevoer van stromend water en kan dit een leefgebied worden voor vissen en planten.

Verder staat hier het ontstenen van de rivieroever zelf op het programma, voor een natuurlijker overgang van water naar land. Ook dat is een aantrekkelijkere omgeving voor flora en fauna.