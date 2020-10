Geen nieuwe grandslamfinale Koolhof op Roland Garros

Wesley Koolhof had gehoopt op Roland Garros zijn tweede grandslamfinale op rij te spelen, maar de dubbelspelspecialist is in de halve finales gestrand met zijn Kroatische partner Nikola Mektic.

Koolhof en Mektic, die een paar weken geleden de finale van de US Open verloren, gingen met 6-3, 7-5 onderuit tegen de Duitsers Kevin Krawietz en Andreas Mies, de Roland Garros-kampioenen van vorig jaar.

Koolhof nadert op de wereldranglijst van het dubbelspel de toptien, hij is gestegen naar de elfde plaats. Met Mektic kan hij deelname aan het lucratieve eindejaarstoernooi ATP Finals haast niet meer mislopen.

Oranje-succes in juniorentoernooi

In het juniorentoernooi was er donderdag wel Nederlands succes. Guy den Ouden bereikte bij de jongens de halve finales met een 6-3, 6-4 zege op de Fransman Sean Cuenin. Thiemo de Bakker was in 2006 de laatste Nederlandse halvefinalist in Parijs.