Duitse justitie staakt onderzoek naar Rammstein-zanger Till Lindemann

Het strafrechtelijk onderzoek naar Rammstein-zanger Till Lindemann is gestaakt. De voorman van de rockband raakte in opspraak na beschuldigingen van seksueel wangedrag, maar de Duitse justitie stelt nu dat er geen bewijs is gevonden van strafbare feiten.

De 60-jarige Lindemann werd begin juni beschuldigd van machtsmisbruik en aanranding. De krant Süddeutsche Zeitung (SZ) en de omroep NDR hadden onderzoek gedaan naar beschuldigingen aan het adres van Lindemann door verschillende vrouwen.

Die zeiden gedrogeerd te zijn of tegen hun wens in seks met hem te hebben gehad. Na afloop van concerten nodigt de band vaak fans uit om backstage te komen. Daar zou het regelmatig mis zijn gegaan: zo zouden jonge vrouwen zonder dat ze het wisten iets in hun drankje gekregen hebben.

De voorman van de rockband heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken en zei destijds ook zelf een onderzoek te starten. De openbaar aanklager in Berlijn begon na de beschuldigingen een strafrechtelijk onderzoek naar Lindemann.