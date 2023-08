Gevangenisstraf Pakistaanse oud-premier Khan opgeschort

Het Pakistaans hooggerechtshof heeft de veroordeling van oud-premier Imran Khan opgeschort. Een woordvoerder van Khans partij PTI zegt tegen Al Jazeera verheugd te zijn over de beslissing van het gerechtshof en eist zijn onmiddellijke vrijlating.

Khan werd begin deze maand veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf vanwege corruptie. Hij had volgens de rechter als premier staatsgeschenken, zoals dure horloges, met veel winst doorverkocht. Khan heeft dat altijd ontkend.

Het is niet duidelijk waarom het hof zijn veroordeling nu heeft opgeschort. Zijn advocaten hadden bezwaar gemaakt tegen de celstraf omdat Khan zich volgens hen niet had kunnen verdedigen. Of hij nu vrijkomt, is onduidelijk. Er lopen nog veel meer zaken tegen hem.

Grootschalige rellen

Vorig jaar april werd Khan door het parlement weggestuurd met een motie van wantrouwen. Kort daarna volgden bijna 150 aanklachten van onder meer corruptie en terreur. Een maand later werd hij gearresteerd. Zijn advocaat noemde de veroordeling destijds een politieke afrekening.

Khans aanhang, vooral jonge mensen uit de steden, ging uit protest de straat op. Er braken grootschalige rellen uit in onder meer Lahore, waar demonstranten het militair hoofdkwartier aanvielen.

Het leger heeft in Pakistan grote politieke invloed. Waar Khan volgens analisten in 2018 waarschijnlijk werd gesteund door het leger, zet hij zich sinds zijn afzetting juist weer af tegen de krijgsmacht en de gevestigde orde.

Uitgesloten

Nadat hij was veroordeeld, besloot de kiesraad de 70-jarige Khan ook voor vijf jaar uit te sluiten van politieke activiteiten.

Khans politieke rivaal en huidig premier van Pakistan, Shehbaz Sharif, benadrukt dat de veroordeling enkel is opgeschort en niet van de baan is.

Er staan verkiezingen gepland voor november, maar die worden waarschijnlijk uitgesteld omdat de kiesdistricten opnieuw moeten worden getekend op basis van gegevens uit de laatste volkstelling.