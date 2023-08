Vanavond op tv: Kritiek op Nederlandse buitenlandse missies • Opvang 'derdelanders' stopt • •

De Nederlandse diplomatieke en militaire inspanningen bij internationale missies en ontwikkelingssamenwerking hebben in de periode tussen 2015-2022 nauwelijks geleid tot een betere veiligheidssituatie in landen als Afghanistan, Mali en Zuid-Soedan. Dat concludeert een onafhankelijke onderzoeksafdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken in een rapport . De uitgaven voor de missies bedroegen in de onderzochte periode in totaal 2,7 miljard euro. De onderzoekers adviseren een geheel andere aanpak.

Veiligheidsberaad bespreekt situatie 'derdelanders'

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, zijn bijna honderdduizend Oekraïners naar Nederland gevlucht. Asiel aanvragen was niet nodig; ze konden meteen aan het werk, in elk geval tot 2025. Dat gold ook voor een kleine vijfduizend mensen die geen Oekraïens paspoort hebben, maar wel een tijdelijke verblijfsvergunning voor studie of werk in Oekraïne. Zij kregen in Nederland - net als Oekraïners - tijdelijke bescherming volgens de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Maar daar komt op 4 september een einde aan. Alleen gemeenten weten niet wie ervoor gaat zorgen dat deze mensen vertrekken. Daarom komt vandaag het Veiligheidsberaad bijeen. We spreken vanavond met de voorzitter daarvan: Wouter Kolff.